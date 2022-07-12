banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Spor 12.07.2022, 15:13
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve iki takım halinde yapılan oyun çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçında bugün TSİ 17.00’de Kufstein Arena’da Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu