Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5’e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı.

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Sayman, Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay, Taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.