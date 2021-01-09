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Beşiktaş Hatay’a geldi
Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşması için Beşiktaş, Hatay’a geldi.
Spor 09.01.2021, 18:23
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Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşması için Beşiktaş, Hatay’a geldi.Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay havaalanına gelen Beşiktaş’ı Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız karşılayarak Teknik Direktör Sergen Yalçın’a çiçek takdim etti. Daha sonra takım otobüsüne binen kafile yoğun güvelik önlemleri altında otele yerleşerek kampa girdi.
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