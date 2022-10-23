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Beşiktaş Hatay’a geldi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay’a geldi.
Spor 23.10.2022, 19:34
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay’a geldi.
Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşması için Beşiktaş, Hatay’a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay havaalanına gelen Beşiktaş’ı siyah-beyazlı taraftarlar karşılayarak Teknik Direktör Valerien Ismael’e çiçek takdim etti.
Daha sonra takım otobüsüne binen kafile yoğun güvelik önlemleri altında otele yerleşerek kampa girdi.