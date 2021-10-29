Beşiktaş, Hatay’a geldi

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay’a geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Beşiktaş taraftarı, takım ve oyuncular için tezahüratta bulundu. Beşiktaş kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 16.00’da Hatay Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.