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Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır.
Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır."
Spor 28.11.2021, 16:47
Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır."