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Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Spor 06.07.2022, 15:10
Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve yarım sahada yapılan oyun çalışmaları ile tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kampında çalışmalarına, bugün TSİ 17.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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