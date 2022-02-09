Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda, yarın saat 20.30’da Vodafone Park’ta Göztepe ile karşılaşacak.
Teknik Direktör Önder Karaveli, Göztepe maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Rıdvan Yılmaz
Francisco Montero
Josef de Souza
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Can Bozdoğan
Atiba Hutchinson
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Welinton Souza
Domagoj Vida
Kerem Kalafat
Serdar Saatçı
Güven Yalçın
Emirhan İlkhan
Umut Meraş
Alex Teixeira