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Beşiktaş, Gökhan Töre ile anlaştı

Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden 1 yıllığına anlaştı.

Spor 17.09.2020, 17:40 17.09.2020, 17:43
2004
Beşiktaş, Gökhan Töre ile anlaştı

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini fesh eden Gökhan Töre ile bugün tekrar yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği futbolculardan biri olan Töre ile 1 yıllık anlaşma yapıldı.

Bizzat Ahmet Nur Çebi'nin gerçekleştirdiği görüşmede sonrası Töre'ye yıllık 8.5 milyon TL ödenecek. Rakamın yarısı garanti ücret, kalan yarısı maç başı verilecek.

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