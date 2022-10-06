Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.