Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 33 haftasında Beşiktaş, GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı gerçekleştiren idman, 1 saat sürdü. Teknik Direktör Valérien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretchinng çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programın ardından tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.00’te Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak, ardından havayoluyla Giresun’a giderek kampa girecek.