Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden transfer yapıyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan lider Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek sezon savunmada sıkıntı yaşamak istemeyen siyah beyazlılar listesine Süper Lig'in genç yıldızını ekledi.

Kara Kartal, Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ için girişimlerini hızlandırdı. Arda Kızıldağ'ın Beşiktaş'a transfer süreci hakkında eski hocası Mustafa Kaplan'dan açıklama geldi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Mustafa Kaplan, "Arda Kızıldağ'ı Beşiktaş çok istiyor. Sezon sonuna da yüksek ihtimalle bu transfer gerçekleşecek. Arda'yı devre arasında Galatasaray da istedi. Arda potansiyeli ve yetenekleri ile büyük takımlarda forma giyecektir. Gençlerbirliği'nde Arda dışında Soner Dikmen ve Ömürcan Artan da çok yetenekli oyuncular. " dedi.

Fenerbahçe maçında göz doldurdu

Arda Kızıldağ, 3 hafta önce oynanan ve deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçta karşılaşmasının yıldızı olmuş ve göz doldurmuştu.Bu sezon Başkent ekibinde 26 maçta forma giyen 22 yaşındaki stoper 1 gol 1 de asist kaydetti.

Arda Kızıldağ kimdir?

Arda Kızıldağ; 15 Ekim 1998'de Ankara'da doğdu. Futbola 2008 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, 2017-2018 sezonunun başında profesyonel olup Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 2. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. 2019-2020 sezonu başında Gençlerbirliği A Takım kadrosuna alındı, 26 Ağustos 2019'da Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A Takım forması giydi.

(Ajansspor)