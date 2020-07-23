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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'İN 34. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Spor 23.07.2020, 20:27
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Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları, streching ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.
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