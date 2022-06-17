Beşiktaş, genç futbolcu Emirhan İlkhan’ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan’ın sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlılar genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ, Vodafone Park’ta genç futbolcu Emirhan İlkhan’la bir araya geldiler. Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan’a başarılar diledi.