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Beşiktaş, genç futbolcu Emirhan İlkhan’ın sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan’ın sözleşmesini uzattı.
Spor 17.06.2022, 20:28
Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan’ın sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlılar genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ, Vodafone Park’ta genç futbolcu Emirhan İlkhan’la bir araya geldiler. Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan’a başarılar diledi.