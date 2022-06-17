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Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Romain Saiss’in ardından Gedson Fernandes transferini de açıkladı.
Spor 17.06.2022, 20:37 17.06.2022, 22:36
Siyah-beyazlılar Faslı orta saha oyuncusu Romain Saiss’in ardından Gedson Fernandes transferini de duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fernandes’in haftaya İstanbul’da olacağı ifade edildi.
Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.