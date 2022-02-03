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"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Krizin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz” dedi
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Spor 03.02.2022, 19:07
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.