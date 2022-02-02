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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes
Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır.”
Spor 02.02.2022, 17:34
Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır.”