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BM tarafından yayınlanan Acil Yardım Çağrısında donörlerden 1 milyar ABD Doları kaynak talep ediliyor
Beşiktaş, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.
Beşiktaş, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.
Spor 17.02.2023, 14:26
Beşiktaş, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.