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Beşiktaş, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.

Beşiktaş, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.

Spor 17.02.2023, 14:26
Beşiktaş, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.

Beşiktaş, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.

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