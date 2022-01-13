Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardıdan 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Teknik Direktör Önder Karaveli, Gaziantep FK maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Josef de Souza
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Can Bozdoğan
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Welinton Souza
Kenan Karaman
Kerem Kalafat
Serdar Saatçı
Güven Yalçın
Emirhan İlkhan