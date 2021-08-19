Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig’e 3-0’lık Çaykur Rizespor maçıyla başlayan son şampiyon Beşiktaş, cumartesi günü oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Transfer görüşmeleri için izin alan ve Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayan Tyler Boyd’un yanı sıra, Ümraniyespor’a kiralık olarak gitmesi planlanan Kartal Kayra Yılmaz antrenmanda yer almadı. Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman, daha sonra taktik idmanla devam etti. Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek olan Beşiktaş, ardından maç için Gaziantep’e hareket edecek.