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Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig’in 40. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Spor 07.05.2021, 21:40
Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı.

Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı. 

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30’da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 

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