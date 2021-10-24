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Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi.

Spor 24.10.2021, 21:02
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ antrenmanın bir bölümünü etti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.

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