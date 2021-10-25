Beşiktaş-Galatasaray derbisi (CANLI)

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.

Beşiktaş'ta iki sakat var!

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda N'Sakala, Gökhan Töre, Atiba, N'Koudou ve Mehmet Topal yer almıyor. Atiba ve Nkoudou'nun ise sakatlıkları devam ediyor.

Beşiktaş sahasında kaybetmiyor

Beşiktaş bu sezon sahasında çıktığı beş maçta dörtd galibiyet ve bir beraberlik aldı. Süper Lig'de ise Siyah-beyazlı takım 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Beşiktaş 17 puanla 4. sırada bulunuyor.

Galatasaray seri yakaladı!

Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş gibi 17 puan toplayan Galatasaray averajla 6. sırada yer alıyor..

Beşiktaş'ta 4 maçtır kale kapanmıyor

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Siyah-Beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Kara Kartal, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.