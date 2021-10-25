Beşiktaş-Galatasaray derbisi (CANLI)
Önce Başakşehir’e, ardından Sporting’e yenilen Kara Kartal, Galatasaray derbisiyle birlikte yeniden kanatlanmak istiyor. Beşiktaş, arkasına 20 bin taraftarını alıp, başta Batshuayi, Pjanic ve Alex olmak üzere yıldızlarıyla Aslan’ı avlamanın peşinde. Cim Bom, ligde peş peşe 3 galibiyet aldı, son olarak Moskova’dan da zaferle dönmeyi bildi. Galatasaray son idmanını 10 bin taraftarı önünde yaptı. Morali son derece yüksek olan Fatih Terim ve öğrencileri, müthiş seriyi Vodafone Park’ta sürdürmeye kararlı...
Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.
Beşiktaş'ta iki sakat var!
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda N'Sakala, Gökhan Töre, Atiba, N'Koudou ve Mehmet Topal yer almıyor. Atiba ve Nkoudou'nun ise sakatlıkları devam ediyor.
Beşiktaş sahasında kaybetmiyor
Beşiktaş bu sezon sahasında çıktığı beş maçta dörtd galibiyet ve bir beraberlik aldı. Süper Lig'de ise Siyah-beyazlı takım 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Beşiktaş 17 puanla 4. sırada bulunuyor.
Galatasaray seri yakaladı!
Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş gibi 17 puan toplayan Galatasaray averajla 6. sırada yer alıyor..
Beşiktaş'ta 4 maçtır kale kapanmıyor
Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Siyah-Beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Kara Kartal, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.
Beşiktaş - Galatasaray 11'ler...
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne
Maçtan dakikalar
⏱ 5' Beşiktaş etkili geldi. Pjanic'in ortasında Larin topu indirdi. Batshuayi'nin vuracağı sırada Marcao araya girdi.
⏱ 7' Siyah beyazlı ekip bu kez sol taraftan atak geliştirdi. Umut Meraş'ın ceza sahası dışından şutu savunmadan sekti. Muslera tehlikeyi sezip çıktı ve topun kontrolünü sağladı.
Direkten dışarı
⏱ 10' Direkten dışarı. Pjanic'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten auta çıktı.
⏱ 16' Rosier'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.
Net pozisyon
⏱ 20' Alex Teixeira'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
⏱ 22' Galatasaray maçtaki ilk köşe vuruşunu kullandı. Sarı-Kırmızılı ekip bu duran topta etkili olamadı.
Beşiktaş penaltı bekledi
⏱ 28' Alex Teixeira ceza sahası içinde yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Ancak hakem ofsayt kararı verdi.
⏱ 30' Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Cicaldau'nun kullandığı serbest vuruşta top kalenin üzerinden auta çıktı.
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Galatasaray öne geçti
⏱ 35' GOL | Cicaldau, 35. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau'nun ceza sahası dışından vurduğu şut ağlarla buluştu.
Beşiktaş maça dengeyi getirdi
⏱ 40' GOL | Larin, 40. dakikada maça dengeyi getiren golü kaydetti. Umut Meraş'ın ortasına kale alanı içinde iyi yükselen Larin, kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı
⏱ 41' Sarı Kart | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Taylan'a yaptığı faul sonrası maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.
İLK YARI SONA ERDİ | Derbide ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.
DEVAMI GELİYOR...