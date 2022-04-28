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Beşiktaş: "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, MR görüntülemesinde oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgu
Beşiktaş: "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, MR görüntülemesinde oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanmıştır."
Spor 28.04.2022, 12:11
Beşiktaş: "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, MR görüntülemesinde oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanmıştır."