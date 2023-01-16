Beşiktaş Futbol A.Ş.’de yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş Kulübü’nde bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında 2 yıl süreli görev dağılımı belli oldu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada; 10.01.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunda, bugün yapılan toplantı sonrası alınan kararla görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Nur Çebi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Emre Kocadağ

Yönetim Kurulu Üyeleri: Fırat Fidan, Adnan Demir, Bilgihan Cenk Sürmen, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Akçelik, Tahir Ediz Kıray, Tarkan Ser

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: İbrahim Burak Aslanoğlu, Kerem Gürel, Ömer Karabacak, Elçin Kılıç, Serkan Leke