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Beşiktaş Futbol A.Ş.’de yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu
Beşiktaş Kulübü’nde bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında 2 yıl süreli görev dağılımı belli oldu.
Spor 16.01.2023, 20:23
Beşiktaş Kulübü’nde bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında 2 yıl süreli görev dağılımı belli oldu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada; 10.01.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunda, bugün yapılan toplantı sonrası alınan kararla görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Nur Çebi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Emre Kocadağ
Yönetim Kurulu Üyeleri: Fırat Fidan, Adnan Demir, Bilgihan Cenk Sürmen, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Akçelik, Tahir Ediz Kıray, Tarkan Ser
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: İbrahim Burak Aslanoğlu, Kerem Gürel, Ömer Karabacak, Elçin Kılıç, Serkan Leke