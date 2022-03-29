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Ukraynalı müzakereci Podolyak "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir"
Beşiktaş: "Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek."
Beşiktaş: "Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek."
Spor 29.03.2022, 14:47
Beşiktaş: "Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek."