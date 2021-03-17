Beşiktaş finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ve Beşiktaş finale çıkmak için mücadele etti. Uzatmaya giden maçta Beşiktaş, 3-2 lik skorla galip geldi.

7. dakikada Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşu ağlara gitti. Fakat yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

İlk yarıya hızlı başlayan Beşiktai, 17. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasına giren Aboubakar, rakibini geçti ve kaleci Mert ile karşı karşıya kalıp direk dibinden golünü attı.

22. dakikada bu sefer golün ismi Vida oldu. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda N'Koudou'nun yaptığı ortaya Vida kafayı vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

45+1'de Beşiktaş'ta Aboubakar bir sakatlık geçirdi ve tedavisi için oyun bir süreliğine durdu.

45+3' te Hasan Ali'nin kullandığı ortaya Ndayishimiye kafayla vurdu fakat top auta gitti.

İlk yarı 2-0 biterken ikinci yarıya Başakşehirli ekip daha baskılı başladı. 49. dakikada Demba Ba, Hasan Ali'nin ortasını çok iyi kontrol ederek vuruşunu yaptı fakat top önce Utku'nun eline değdi. Daha sonra direğe çarptı.

Baskılı oyunun sonucunu 60. dakikada alan Başakşehir, Deniz Türüç ile ilk golünü kaydetti. Visca'nın ortasında top kaleye doğru gitti. Utku, topu çeldi fakat top sekti ve Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Vuruşunu yapan Başakşehirli oyuncu, topu ağlara gönderdi.

77. dakikada golün ismi bu sefer 76. dakikada oyuna giren Giuliano oldu. Sağ kanattan yapılan ortada Deniz Türüç, topu Giuliano'ya bıraktı.

90 dakikalık süre 2-2 bitti ve maç uzatmaya gitti.

102. dakikada Adem Ljajic'in pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topu bulan Larin vuruşunu yaptı ve galibiyeti getiren golü buldu.

Böylelikle normal süreyi 2-2 tamamlayan Beşiktaş, uzatmada Başakşehir'i 3-2 mağlup edereK Türkiye Kupası'nda finale çıkmaya hak kazandı.