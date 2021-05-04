Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları hangileri?

Süper Lig’de artık son 3 maç kaldı! BAY geçecek 3 takım dışında diğer takımlar son haftalarda oynayacakları 3 maçta ligdeki durumlarını belirleyecek.

Şampiyonluk yarışında büyük avantajı elinde bulunduran Beşiktaş, 5 puanlık fark sayesinde son 3 maçta kazanacağı 4 puanla 16. şampiyonluğunu ilan edecek.

2. sıradaki Fenerbahçe ise rakibinin 3 maçın 2’sinden puansız ayrılmasını bekleyip 3’te 3 yapmak zorunda… Galatasaray ise hafta sonu Beşiktaş’ı yenerek puan farkını azaltmak ve sonrasında kalan 2 maçını kazanıp önündeki rakiplerinin hata yapmasını beklemek zorunda. TFF’nin son maç günün 15 Mayıs olarak belirlediği ligde heyecan o güne de kalabilir, alınacak sonuçlara göre Beşiktaş şampiyonluğunu daha erken de kutlayabilir.

Tüm maçların aynı saatte oynayacağı 40. haftada Galatasaray ile Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek

ÜÇ BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – 81 Puan

Galatasaray (D)

Fatih Karagümrük

Göztepe (D)

Beşiktaş, Süper Lig'den servet kazanacak!

Fenerbahçe – 76 Puan

Ankaragücü (D)

Sivasspor

Kayserispor (D)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sahayı terk etti, sitem etti: 'Benim oyun anlayışımda...'

Galatasaray – 75 Puan

Beşiktaş

Denizlispor (D)

Yeni Malatyaspor