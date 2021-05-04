Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları hangileri?
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş büyük avantajı elinde bulunduruyor. Zirvedeki 3 takım da bu hafta maçlarını kazanıp, son 3 haftaya girdi.
Süper Lig’de artık son 3 maç kaldı! BAY geçecek 3 takım dışında diğer takımlar son haftalarda oynayacakları 3 maçta ligdeki durumlarını belirleyecek.
Şampiyonluk yarışında büyük avantajı elinde bulunduran Beşiktaş, 5 puanlık fark sayesinde son 3 maçta kazanacağı 4 puanla 16. şampiyonluğunu ilan edecek.
2. sıradaki Fenerbahçe ise rakibinin 3 maçın 2’sinden puansız ayrılmasını bekleyip 3’te 3 yapmak zorunda… Galatasaray ise hafta sonu Beşiktaş’ı yenerek puan farkını azaltmak ve sonrasında kalan 2 maçını kazanıp önündeki rakiplerinin hata yapmasını beklemek zorunda. TFF’nin son maç günün 15 Mayıs olarak belirlediği ligde heyecan o güne de kalabilir, alınacak sonuçlara göre Beşiktaş şampiyonluğunu daha erken de kutlayabilir.
Tüm maçların aynı saatte oynayacağı 40. haftada Galatasaray ile Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek
ÜÇ BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI
Beşiktaş – 81 Puan
Galatasaray (D)
Fatih Karagümrük
Göztepe (D)
Beşiktaş, Süper Lig'den servet kazanacak!
Fenerbahçe – 76 Puan
Ankaragücü (D)
Sivasspor
Kayserispor (D)
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Galatasaray – 75 Puan
Beşiktaş
Denizlispor (D)
Yeni Malatyaspor