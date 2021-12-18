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Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 354. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, 354. randevuda karşı karşıya gelecek.

Spor 18.12.2021, 10:22
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 354. randevu

İSTANBUL(AA) - Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 353 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 94 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 489 golüne, Beşiktaş 448 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 130 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 42 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 148'er gol attı.

Geçen sezon Beşiktaş yenilmedi

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.

Kadıköy'de ligin ilk yarısında oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kadıköy'de 59. maç

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 58 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sahasında Fenerbahçe 83, Beşiktaş 76 kez gol sevinci yaşadı.

Lig maçları

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var.

Taraflar, Ülker Stadı'nda 40 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 57 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 50 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı Beşiktaş'ın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

Derbiler hırçın geçiyor

İki takım arasında oynanan son 24 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 147 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 24 derbide 80 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 74 de sarı kart gördü.

Beşiktaş daha hırçın

Rekabetteki son 24 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 73 sarı olmak üzere toplam 84 kartla cezalandırıldı.

Son 2 derbide 1 kırmızı, 16 sarı kart

İki takım arasında yapılan son 2 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 16 sarı kart gösterildi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

Geçen sezonun Vodafone Park'ta oynanan rövanşında ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

#spor
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