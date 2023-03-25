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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 25.03.2023, 20:31
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yan top çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına, yarın saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Ümraniyespor ile basına kapalı oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.