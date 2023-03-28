Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve duran top çalışmasıyla başladı. Dört takım halinde dar alanda minyatür kale çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.