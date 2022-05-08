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Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 36. hafta dev bir derbiye ev sahipliği yaptı, karşılaşmada her türlü aksiyon yaşandı... Vodafone Park'taki mücadelede yüksek gerilim, tempolu oyun ve goller vardı ancak kazanan çıkmadı! Michy Batshuayi penaltı kaçırdı, Fenerbahçe'de Filip Novak'ın golüne, Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal karşılık verdi, derbi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Devler Ligi yolundaki avantajını kaybetti, Kartal ise Avrupa şansını mucizelere bıraktı.

Spor 08.05.2022, 21:01
Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı, dev derbi başladı.

İRFAN CAN'A MADDE!

2' Tribünden sahaya atılan yabancı madde İrfan Can'ın başına isabet edince milli oyuncu yerde kaldı.

LARİN GOLÜ ÖNLEDİ!

4' Mert Hakan orta sahanın solundan serbest vuruşu kullandı, top bir anda Zajc'ın önünde kaldı, Sloven futbolcu ceza sahasının sol çaprazından uzak direği düşündü, top gole giderken Larin'e çarptı, korner!

GOL!

6' Fenerbahçe korneri kullandı, ceza sahasında dışarı uzaklaştırılan topa Ferdi gelişine vurdu, Serdar'a çarpan top bir anda Novak'ın önünde kaldı, Çek oyuncu karşı karşıya pozisyonda Ersin'i avladı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

PENALTI!

7' Santranın ardından Beşiktaş uzun topu oynadı, Batshuayi kafayla arkaya indirdi, ceza alanı içinde Novak-Larin mücadelesinde az önce Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atan Novak penaltıya sebebiyet verdi.

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DİREĞE NİŞANLADI!

8' Meşin yuvarlağın başına geçecen Batshuayi, Altay'ın sağından topu ağlara göndermek istedi ancak topu direğe nişanladı!

9' Dev derbi müthiş aksiyonla başladı!

11' Rıdvan sol kanattan yerden içeri kesti, Larin penaltı noktası üzerinden tam plaseyi yapacaktı ki geriden gelen Ferdi kayarak müdahale etti.

21' Umut kendi yarı alanının solunda topu kaptırdı, Rossi şık gördü, derin oynadı, Serdar sağ çaprazda kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı, şutunda Ersin topu kornere çelmeyi başardı.

27' Kenan Karaman sağ kanattan ceza alanı içine girdiğinde Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

VAR DEVREDE VE PENALTI!

29' VAR devreye girdi ve Kardeşler'e izleme önerisinde bulundu. Kardeşler gitti, izledi ve penaltıyı verdi.

GOL!

31' Bu kez penaltının başına Ghezzal geçti, Cezayirli yıldız topu ve Altay'ı farklı köşelere gönderdi. Derbide şimdi skor 1-1!

35' Ghezzal hemen hemen sahanın ortasından kazanılan serbest vuruşu kullandı, ceza alanı içinde kalabalık yerde Welinton kafayı vurdu ancak top yandan dışarda.

45' İlk devrenin sonuna +5 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI!

47' Emirhan seken topa dokundu, Larin savunma arkasına sarkıp kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı fakat milli eldiveni net pozisyonda geçemedi.

DİREK!

50' Ghezzal içeri çevirdi, Larin penaltı noktasında iyi yükseldi, kafayı vurdu ancak direği geçemedi! Bu maçta 2 olmak üzere toplamda bu sezon 24. kez direğe takılıyor Beşiktaş...

61' İrfan Can, yay üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti fakat topu üstten auta yolluyor.

81' Beşiktaş'ta top rakip ceza alanına şişirildi, Welintol sol taraftan arkaya doğru kafayla çevirdi, Can adeta kafayı uçarak vurdu, Altay çıkardı.

87' Mert Hakan yine korneri kullanamadı. Tribünlerden kendisine atılan yabancı maddeler var.

#Fenerbahçe #Beşiktaş
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