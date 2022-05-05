Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdüğü çalacak.

Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, derbi biletlerinin fiyatları da açıklandı.

Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları şu şekilde: