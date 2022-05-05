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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Spor 05.05.2022, 12:31 05.05.2022, 12:41
Pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdüğü çalacak.
Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, derbi biletlerinin fiyatları da açıklandı.
Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 490TL
2. Kategori: 450TL
3. Kategori: 390TL
4. Kategori: 375TL
5. Kategori: 325TL
6. Kategori: 295TL
7. Kategori: 200TL
8. Kategori: 175TL
VIP 100: 1.500TL
VIP 101-126: 1.250TL