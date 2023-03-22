Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman istasyon ve pas ile başladı. Şut çalışan siyah-beyazlılar, dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra izinli olan Salih Uçan, tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç, geçtiğimiz günlerde cerrahi operasyon geçiren Valentin Rosier, dişinden tedavi olan Gedson Fernandes ve bugün takıma katılması beklenen haber alınamayan Dele Alli antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın 17.00’de basın açık yapacağı idmanla sürdürecek.