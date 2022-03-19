Beşiktaş evinde Hataysor'a takıldı
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
53. dakikada sol kanttan Rıdvan Yılmaz’ın pasında ceza sahası içine sol taraftan giren Güven Yalçın pasını Michy Batshuayi’ye aktardı. Batshuayi’nın kale önünden vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
59. dakikada Rachid Ghezzal’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Josef de Souza’nın kafa vuruşunda kale önünde Michy Batshuayi’ye de çarpan meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
81. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: Vodafone
Hakemler: Yasin Kol xx, Esat Sancaktar xx, İlker Takpak xx
Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx (Serdar Saatçı dk. 46 x), Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx Josef de Souza xx, Can Bozdoğan xx (Atiba dk. 76 x), Rachid Ghezzal xx, Güven Yalçın xx (Alex Teixeira dk. 66 x), Cyle Larin xx (Kevin N’Koudou dk. 76 x), Michy Batshuayi xx
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Montero, Gökhan Töre, Kerem Kalafat, Emirhan İlkan, Umut Meraş,
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Isaac Sackey xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Onur Ergün xx, Mehdi Boudjemaa xx, El Kaabi xx (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 90+2 ?), Ruben Ribeiro xx (Selimcan Temel 90+6 ?), Saba Lobjanidze xx (Dylan Sanit-Louis dk. 79 x), Mame Diouf xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Simon Falette, Kahraba, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Yassine Benzia, Eren Fansa
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Michy Batshuayi (dk. 16) (Beşiktaş), Saba Lobjanidze (dk. 42) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Can Bozdoğan (Beşiktaş), El Kaabi, Onur Ergün, Adekugbe, Ruben Ribeiro (Hatayspor)