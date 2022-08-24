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Beşiktaş, Everton’da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli’yi sezon sonuna kadar kiraladı. 26 yaşındaki futbolcu bugün saat 01.30’da İstanbul’a gelecek.
Beşiktaş, Everton’da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli’yi sezon sonuna kadar kiraladı. 26 yaşındaki futbolcu bugün saat 01.30’da İstanbul’a gelecek.
Beşiktaş, Everton’da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli’yi sezon sonuna kadar kiraladı. 26 yaşındaki futbolcu bugün saat 01.30’da İstanbul’a gelecek.
Spor 24.08.2022, 16:46
Beşiktaş, Everton’da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli’yi sezon sonuna kadar kiraladı. 26 yaşındaki futbolcu bugün saat 01.30’da İstanbul’a gelecek.
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|1
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|1
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|2
|1
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|2
|1
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|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
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|7
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|1
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|1
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|3
|0
|Takımlar
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|P
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|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
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|2
|6
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|4
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|1
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|2
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|1
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|2
|0
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|0
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