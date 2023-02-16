Beşiktaş, Emrecan Uzunhan’ı Antalyaspor’a kiralandı

Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcu Emrecan Uzunhan’ı sezon sonuna kadar Antalyaspor’a kiraladı. Antalya temsilcisi de Emrecan’ın lisansını çıkardı.

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan’ın sezon sonuna kadar Antalyaspor’a kiralandığını TFF’ye bildirdi. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 3’ü Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olarak 6 resmi karşılaşmaya çıkarken, 1 asistle takımına katkı sağladı.