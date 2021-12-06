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Beşiktaş, Dortmund maçına hazır
Beşiktaş, BVB Dortmund ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki son maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 06.12.2021, 23:03
Beşiktaş, BVB Dortmund ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki son maçının hazırlıklarını tamamladı.
Signal Iduna Park Stadı’nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşti. Koşu ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı.
Almanya temsilcisi BVB Dortmund takımına konuk olacak siyah-beyazlıların son maçı yarın TSİ 23.00’de başlayacak.