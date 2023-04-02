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Beşiktaş derbi için Kadıköy’e geldi

SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 27. HAFTASINDA FENERBAHÇE İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK OLAN BEŞİKTAŞ, STADA GELDİ.

Spor 02.04.2023, 19:05
Beşiktaş derbi için Kadıköy’e geldi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, stada geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında derbide Fenerbahçe’ye konuk olacak Beşiktaş stada ulaştı. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde tamamlayıp, kampa girmişti. Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stadyuma geldi.

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