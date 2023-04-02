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Beşiktaş derbi için Kadıköy’e geldi
SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 27. HAFTASINDA FENERBAHÇE İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK OLAN BEŞİKTAŞ, STADA GELDİ.
Spor 02.04.2023, 19:05
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, stada geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında derbide Fenerbahçe’ye konuk olacak Beşiktaş stada ulaştı. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde tamamlayıp, kampa girmişti. Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stadyuma geldi.