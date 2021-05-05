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Beşiktaş, derbi hazırlılarını sürdürdü

Galatasaray derbisi hazırlıklarını süren Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Aboubakar ile N’Koudou bugün idmana çıkmadı. Gökhan Töre ise takımla çalıştı.

Spor 05.05.2021, 15:07
Beşiktaş, derbi hazırlılarını sürdürdü

Galatasaray derbisi hazırlıklarını süren Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Aboubakar ile N’Koudou bugün idmana çıkmadı. Gökhan Töre ise takımla çalıştı.

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Siyah-beyazlılar idmana; ısınma, istasyon koşuları ve stretching hareketleriyle başlarken, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Daha sonra yarım sahada taktik maçı yapan siyah-beyazlılar, idmanı şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Aboubakar ile N’Koudou, bugün yapılan idmana katılmazken, Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla sürdürecek.
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