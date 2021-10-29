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Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Spor 29.10.2021, 12:33
Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak

HATAY/İSTANBUL(AA) - Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

Deplasmanda tek galibiyeti var

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

Son 6 maçta kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı.

Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.

Mehmet Topal ve Hutchinson döndü, De Souza ile Pjanic sakat

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilen Josef de Souza, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Georges-Kevin N'Koudou da Atakaş Hatayspor karşısında görev yapamayacak.

Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic'in de 11. hafta mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

Hatayspor 20 puanla 2. sırada bulunuyor

Ligde 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 20 puanla 2. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.

#spor
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