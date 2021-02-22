Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de basına ilk 15 dakikası açık yapacağı çalışmayla devam edecek.