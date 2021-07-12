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Beşiktaş denge ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 12.07.2021, 13:48
Beşiktaş denge ve kondisyon çalıştı
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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