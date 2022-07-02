Son Dakika
Beşiktaş, Cenk Tosun’u açıkladı
Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Cenk Tosun’u kadrosuna kattı.
Spor 02.07.2022, 19:25
Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Cenk Tosun’u kadrosuna kattı.
Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun’u transfer etti. Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Cenk Tosun’un videosu paylaşılarak, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" denildi.
31 yaşındaki golcü oyuncu 2014-17 ve 2021 yıllarında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti.