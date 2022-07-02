banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi
Beşiktaş’ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Beşiktaş’ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı

Beşiktaş, Cenk Tosun’u açıkladı

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Cenk Tosun’u kadrosuna kattı.

Spor 02.07.2022, 19:25
Beşiktaş, Cenk Tosun’u açıkladı

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Cenk Tosun’u kadrosuna kattı.

Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun’u transfer etti. Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Cenk Tosun’un videosu paylaşılarak, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" denildi.

31 yaşındaki golcü oyuncu 2014-17 ve 2021 yıllarında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti.

Yorumlar (0)
27°
açık