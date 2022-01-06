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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 06.01.2022, 18:54
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.