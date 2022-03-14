Beşiktaş bu sezon ilk derbi mağlubiyetini aldı

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk derbi yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş rakibine 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk derbi yenilgisini aldı. 22. ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollere engel olamayan siyah-beyazlılar, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak bu sezonki 8. mağlubiyetini alırken, 3. derbi maçında ise ilk kez yenildi. Beşiktaş’ın tek sayısı 85. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın ayağından geldi. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanından da 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray’ı bu sahada en son 27 Şubat 2017 tarihinde mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bu maçın ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmada 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.