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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Teknik adam konusunda şu anda ilk şans Önder Karaveli hocamızın. Takımı çok iyi idare ediyor. Başarılıysa, 3 sene, 5 sene takımın başında kalsın."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Teknik adam konusunda şu anda ilk şans Önder Karaveli hocamızın. Takımı çok iyi idare ediyor. Başarılıysa, 3 sene, 5 sene takımın başında kalsın."
Spor 23.12.2021, 22:37
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Teknik adam konusunda şu anda ilk şans Önder Karaveli hocamızın. Takımı çok iyi idare ediyor. Başarılıysa, 3 sene, 5 sene takımın başında kalsın."