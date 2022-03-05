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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız. Onun zarar görmesini hiçbir zaman istemem. Yarın öbür gün buraya tekrar gelecek, bizim çocuğumuz."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız. Onun zarar görmesini hiçbir zaman istemem. Yarın öbür gün buraya tekrar gelecek, bizim çocuğumuz."
Spor 05.03.2022, 14:29
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız. Onun zarar görmesini hiçbir zaman istemem. Yarın öbür gün buraya tekrar gelecek, bizim çocuğumuz."