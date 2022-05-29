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Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oyunu 5. sandıkta kullandı.

Spor 29.05.2022, 15:22
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oyunu 5. sandıkta kullandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ediyor. Siyah-beyazlıların başkan adayı Fuat Çimen oy verme işlemini yaptı. Çimen oyunu 5. sandıkta kullandı.

Oy verme işlemi saat 11.05’te başladı ve saat 17.00’ye kadar sürecek.

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