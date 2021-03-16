Beşiktaş- Başakşehir maçı muhtemel 11'ler

Türkiye Kupası yarı finalinin ismi Beşiktaş- Başakşehir.

Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus oldu. Karşılaşma 20.45' te Vodafone Park'ta oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım, finale çıkmaya hak kazanacak.

Beşiktaş, bu sezon Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı iki lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN EKSİKLERİ

Siyah- beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ile Gökhan Töre ve büyükannesini kaybeden Bernard Mensah forma giyemeyecek.

Başakşehir'de ise sakatlık yaşayan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir maçta yer alamayacak isimler oldu.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Necip, Hasic, Ljajic, NKoudou, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli.